ضبط سيدة تدير "شبكة دعارة" عبر فيسبوك: زواج عرفي مؤقت بمقابل مادي

أكّدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تزعم إحدى السيدات جماعة إجرامية منظمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي وتحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي، من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويعاونها في ذلك سيدتين إحداهما شقيقتها.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط (4 سيدات من بينهن منشئة الصفحة المشار إليها – مقيمات بمحافظتي القاهرة والجيزة) وذلك في كمين أعد لضبطهن بدائرة قسم شرطة قصل النيل .. وبمواجهتهن أقررن 3 منهن بتكوين جماعة إجرامة تخصصت في استغلال الفتيات، من بينهن المتهمة الرابعة، في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالي والتروّيج لنشاطهن عبر الصفحة المشار إليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويعاونهنّ سيدتين إحدهما مقيمة خارج البلاد.

وبمواجهة المتهمة الرابعة، أقرّت بقيام المتهمات الثلاثة باستغلالها في الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وأنها حضرت لإتمام النشاط الآثم، كما ضبط بحوزتهن (5 هواتف محمولة يحوي 3 منهم رسائل ومحادثات خاصة بنشاطهن المؤثم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.