سيدة تضع سحرا أسود داخل الدباديب في ليلة دخلة صديقتها

استمرارا للمسلسل الدائر حول أعمال السحر والشعوذة في محافظة قنا، كشف أحد المشايخ عن ورقة طلاسم بغرض السحر وضعت في دبدوب لعروس قبل ليلة زفافها بغض إفشالها.

قال محمد العمدة الدربي، مؤسس مبادرة تطهير المقابر من الأعمال، إن أصدقاء السوء حاولوا إفساد حياة صديقتهم في ليلة الدخلة، بحشو الدباديب بطلاسم سحر ليفرقوا بينها وبين زوجها.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن"، أن الصديقة أوصت العروس بوضع الدبدوب في غرفة النوم، وزعم أن بعد وضعها كادت الخلافات تخرب البيت.

وكان الشيخ محمد العمدة، كشف من قبل أغرب عملية سحر، وهي رصد كاميرا مراقبة لامرأة ترتدي ملابس سوداء، وتدفن السحر أمام أحد منازل قرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وقال "العمدة"، إن هذه السيدة ضبطت، مشيرًا إلى أنها ليست ساحرة ولكنها وسيطة للساحر، لافتا إلى أن هذه القرية كثرت فيها أعمال الدجل والشعوذة من بعض ضعاف النفوس.

وأوضح الشيخ أنه أخرج السحر الذي دفنته هذه المرأة، ووجدوا فيه "حاجات غريبة عبارة عن طلاسم وقطعة من اللحم وطلاسم سحر"، مشيرا إلى أن الأهالي يعانون من تعطل زواج الفتيات والأحلام الغريبة ليلا وانتشار الأعمال السحرية، لافتا أنه اكتشف حتى الآن 22 حالة سحر "تسليط شيطاني وأعمال وشعوذة" مدفونة في هذه القرية.

ونصح الشيخ محمد العمدة، الأهالي بالاهتمام بعملهم وعدم الالتفات إلى السحر، وعدم نسب أي مشكلة تحدث للسحر "ياريت الناس تركز في أعمالها وشغلها ومش كل حاجة نقول سحر".