ضاحي: 750 ألف مهندس شاركوا في طفرات الإنشاءات بمصر

قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إنّ دور النقابة كاستشاري أول للدولة ليس مجرد مسمى فقط في القانون، بل هو ما تم ويتم على أرض الواقع، من خلال مشاركة أعضائها البالغ عددهم أكثر من 750 ألف من أصحاب المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة ومهندسين، فيما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية من طفرات في مجال الإنشاءات، من بنية تحتية وطاقة وطرق وإسكان وري، والمجالات الهندسية كافة.

وتابع ضاحي، خلال كلمته باحتفالية شعبة الهندسة المدنية في ختام فعاليات محاضراتها المجانية التي عقدتها خلال أكتوبر الماضي، في مجال المنشآت الخرسانية والكباري: "مصر حققت طفرة ومعجزات في فترات التنفيذ لم تكن مسبوقة من قبل، ما تم على أرض الواقع نفخر به جميعا، فكل المهندسين ساهموا فيما حدث في المجالات الهندسية بمصر".

وكرمت شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، القامات العلمية المشاركة في تقديم المحاضرات، فضلا عن تسليم شهادات حضور المحاضرات على المهندسين.

وبحسب بيان للنقابة، أعرب ضاحي عن سعادته بوجوده في ختام المحاضرات، مقدما الشكر لكل القامات الهندسية التي ساهمت بشكل تطوعي في تقديم المحاضرات.

وأشاد ضاحي بدخول مصر في مجال إنشاء الأبراج العالية، قائلا: "هذا ما تشهده العاصمة الإدارية الآن، من إنشاء أكبر برج في أفريقيا، الأمر الذي يتبعه استخدام تكنولوجيات جديدة".

ولفت إلى أنّ إنشاء الأبراج عالية الارتفاع موجود منذ عدة عقود في العالم، لكن تشهد مصر الآن دخولها هذا المجال بفضل جهود المهندسين في المجالات كافة، ما يكون له مردود كبير في الفترة المقبلة.

وثمّن ضاحي، قيمة المحاضرات السبع التي نظمتها الشعبة المدنية، والتي ألقت الضوء على موضوعات مهمة للمهندسين، موضحا أنّ دور النقابة مهم لزيادة المعلومات ونقل الخبرة والدروس المستفادة من خبرات خبراء المهنة في مصر.

وأوضح المهندس هاني ضاحي، أنّ شهر نوفمبر 2020 سيشهد تنظيم محاضرات مجانية لموضوعات أخرى في مجال الهندسة المدنية، مختتما كلمته بتوصية المهندسين باحترام المهنة واحترام ثقة الدولة فيهم.