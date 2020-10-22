المهندسين تناقش ملفات الاستثمار والتحول الرقمي وميثاق الشرف

عقدت هيئة مكتب نقابة المهندسين، اجتماعا لها برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بحضور أعضاء المكتب الفني للنقابة، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد وعضوية دكتور مهندس إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، المهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، مهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، الدكتور مهندس شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، الدكتور مهندس رؤف درويش، الدكتور مهندس حكيم العفيفي.

وقال بيان للنقابة، إن الاجتماع تناول موضوعات وملفات هامة تم طرحها من المهندس هاني ضاحي، كان على رأسها ملف الاستثمار، حيث تم مناقشة الاستثمار الأمثل للأصول الثابتة للنقابة ودراسة فرص الاستثمار المختلفة بما يحقق عوائد اضافية لنقابة المهندسين.

كما ناقش الاجتماع ملف الشئون الفنية ومزاولة المهنة، ومنها إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية، لأي مشروعات ستقوم النقابة بتنفيذها، فضلا عن اعداد ميثاق شرف لمزاولة المهنة، كذلك ملف اعادة الهيكلة، ووضع اقتراح الهيكل الاداري المناسب لادارة النقابة.

كذلك تم مناقشة ملف التحول الرقمي واتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لانظمة النقابة الادارية والمالية والفنية وكافة الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء واعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وانشطتها العلمية.

واختتم الاجتماع بملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر على أن يتم خلال 15 يوم، إعداد مستندات الطرح لمشروع المستشفى ودعوة المستثمرين للمشاركه في المشروع.