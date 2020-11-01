أعلى بيع في "قناة السويس".. سعر الدولار اليوم الأحد 1-11-2020

سجّل سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 1 نوفمبر، وترصد "الوطن"، متوسط سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

وخلال نهاية جلسة تداول الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الدولار 0.7% إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتسبب صعود الدولار في هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر، مع تضررها من هذا الصعود، والضبابية التي تحيط باتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة.

وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.5% عند 1867.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارًا للأوقية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أنّ الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث، كما هبطت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجلت أسعار العملات استقرارا في البنوك في بداية تعاملات اليوم، إذ وصل سعر اليورو إلى 18.34 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 20.26 جنيه للشراء، 20.38 للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما الجنيه الاسترليني سجّل في البنك الأهلي، نحو 20.18 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل نحو 20.16 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.