"التخطيط" تعلن عن خدمات شبابية ورياضية بـ3 مليارات في خطة 2020-2021

أصدَرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه الخدمات الشبابية والرياضية بخطة عام 20/2021.

وأكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني يُعد من أهم قضايا التنمية، حيث أنهم يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذي يجعل مُشاركتهم عاملاً فاعلاً في تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار في المُستقبل.

وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية للعمل الشبابي، أوضحت السعيد، أنَّها ترتكز على مجموعة ركائز تستهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق الـمُشاركة السياسية والـمُجتمعية في قضايا الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.

وفيما يتعلق بالبرامج المُستهدفة للمجلس القومي للشباب في خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط إلى أنَّ المجلس يستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج بتكلفة تقديرية تجاوز مليار جنيه، وتتمثل هذه البرامج في برنامج توفير المنشآت الشبابية، برنامج بث روح الولاء والإنتماء بين النشء والشباب لـ68 ألف مستفيد، إلى جانب برنامج تعميق المشاركة السياسية لعدد 250 ألف مستفيد، برنامج تشجيع العمل الجماعي والتطوعي لـ96 ألف مستفيد، برنامج تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واستفادة أكثر من مليون شاب من هذا البرنامج، إضافة إلى برنامج التوسع في الأنشطة الترويجية لـ207 آلاف مستفيد.

وحول برامج المجلس القومي للرياضة المستهدف تنفيذها بخطة عام 20/2021 أوضحت وزيرة التخطيط أنَّها تتمثل في برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية، برنامج التنمية الرياضية لـ2.38 مليون مستفيد، برنامج الطب الرياضي لـ35 ألف مستفيد، برنامج الريادة الرياضية لـ11500 مستفيد، برنامج تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لافتة إلى أن التكلفة التقديرية لهذه البرامج تزيد على 2 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنَّه سيتمّ من خلال برنامج توفير المنشأت الشبابية تطوير 18 مركزًا بالقرى الأكثر احتياجًا، تطوير 11 مركزًا للتعليم المدني والمنتديات والكشافة، بالإضافة إلى استكمال 7 معسكرات ومدن شبابية، إنشاء 6 حمامات سباحة، إنشاء 25 مركزًا للشباب، إنشاء 158 ملعبًا خماسيًا، إنشاء 15 ملعب متعدد الأغراض بمراكز الشباب، إنشاء 13 مبنى إداري.