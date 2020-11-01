غرامة 100 ألف وون عدم ارتداء الكمامة في سول

تبدأ حكومة مدينة سول بكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، فرض غرامات قدرها 100 ألف وون (88 دولارًا) على من لا يرتدون كمامات الوجه في الأماكن العامة، وهو إجراء يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤولون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنّ فرض ارتداء الكمامات الإلزامي سيبدأ في 13 نوفمبر بعد فترة تجريبية مدتها شهرا واحدا، وستنطوي الاستثناءات على الأطفال دون سن 14 عامًا وذوى الاحتياجات الخاصة، والذين جرى تشخيصهم بحالة طبية تجعل من الصعب عليهم التنفس من خلال كمامة.

وذكرت حكومة المدينة أنّها ستطبق الحكم على نطاق أوسع من المطلوب من قبل الحكومة المركزية، بما في ذلك مقاهي الإنترنت ودور السينما، وستكون المجالات الخمسة الرئيسية لإنفاذ القانون هي المرافق متعددة الاستخدامات الخاضعة لقيود التجمع، النقل العام، مواقع المظاهرات والتجمعات، المرافق الطبية، ودور رعاية المسنين.

وقال مسؤول في حكومة المدينة، إنّ "الغرض ليس فرض غرامات، لكن وقف انتشار فيروس كورونا باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي"، مضيفًا أنّه سيتم تحذير المخالفين قبل إصدار غرامة بحقهم.