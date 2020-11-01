"الصحة العالمية": العالم سيصل إلى صفر كورونا بحلول 2022

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية ستكون مرتفعة ولكن ليست بنفس حدة شهر يوليو ويونيو، لافتا الى أن معظم الحالات ستكون بين المتوسطة والخفيفة.

وأضاف عصمت، لـ"الوطن" أن مصر لن تصل إلى صفر إصابات والعالم كله هكذا إلا بحلول عام 2022، ومنظمة الصحة العالمية توقعت ذلك، فمع توفير لقاح لفيروس كورونا سيكون أمامنا بعض التحديات وهى مدى فعالية اللقاح والكمية المتاحة والسعر الذي سيطرح به في الأسواق.

وتابع أن سبب انخفاض الوفيات على مستوى العالم هو اكتساب الفرق الطبية مهارة في التعامل مع الفيروس، وهناك نسبة من الوعي لدي المواطنين وكبار السن، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من الفيروس تستهدف الشباب بنسبة كبيرة، موجها عدد من النصائح أهمها الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتهوية الجيدة الفترة المقبلة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والالتزام بأداب السعال، وأخذ مصل الإنفلونزا الموسمية لأنه مهم هذا العام فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 107555 حالات من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و 6266 حالة وفاة.