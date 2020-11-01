عمدة موسكو: المستشفيات الاحتياطية ستعمل حتى انحسار كورونا

أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الأحد، أنّ المستشفيات الاحتياطية ستواصل العمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سوبيانين: "ستعمل المستشفيات الاحتياطية بشكل كامل، حتى لو كان هناك انخفاض في ضغط العمل بالمستشفيات في ظل فيروس كورونا، وسنخلي المستشفيات الأساسية بشكل تدريجي، ووضع المرضى في المستشفيات الاحتياطية حتى انحسار الوباء".

ولفت إلى أنّ جميع الإجراءات التي جرى اتخاذها في العاصمة، أظهرت فعاليتها و"أعطت الأمل في ألا يتفاقم الوضع".

وكان سوبيانين أعلن في وقت سابق، أنّ الوضع مع انتشار فيروس كورونا في موسكو تحت السيطرة، موضحا أنّ "فرض تدابير قصوى مثل حظر تجول، وحظر كامل على الحركة في المدينة، وفرض حظر على الدخول والخروج، وإغلاق تقريبا جميع المؤسسات بالنسبة لنا هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق ومستحيلة"، وأوضح أنّ التطعيم الجماعي ضد كورونا سيبدأ في موسكو في ديسمبر ويناير المقبلين.