حفل لممثلي القوى العاملة بأبوظبي بمشاركة أبناء الجالية على أنغام شعبية

شارك ممثلو مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع نحو 120 مصريًا في عيد ميلاد لإحدى سيدات الجالية.

جاء ذلك في إطار التواصل مع الجالية المصرية وأبنائها، التي يدعو إليها دائمًا محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولًا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، لتحقيق الترابط الأسري ممتد الجذور، وهو الحبل الوطيد بين مصر والمصريين من خلال تمسكهم بمبادئهم وعاداتهم.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، إنَّ المحتفى بها حافظت على الأصالة والروح والأغاني المصرية الشعبية التي تردد في أعياد الميلاد، وكانت فرصة للتواصل مع الجالية وتزويدهم بتليفونات مكتب التمثيل العمالي للتواصل والاطمئنان على كل المصريين بالخارج، وفتح قنوات تواصل معهم ومشاركتهم مناسباتهم لرفع روحهم المعنوية، خاصة بعد انتظام العمل وعودة الحياة من تداعيات فيروس كورونا.