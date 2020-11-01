آباء وأشقاء "مغتصبون".. نرصد أبشع 10 جرائم "زنا المحارم"

"زنا المحارم" جريمة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبير، فهنا رجل تحوّل إلى "شيطان" استحل جسد ابنته لتفريغ شهوته، وهناك شقيق لعب الشيطان في رأسه ليمارس "الفاحشة" مع شقيقته، وآخر يقتل شقيقه بعد ضبطه يعاشر زوجته، و"أب" يعترف بعاره ويسلم نجليه للشرطة، جميعها وقائع مؤسفة لـ"زنا المحارم"، تكشف المستور داخل الأسر المصرية، وتدق ناقوس الخطر.

أب يغتصب ابنته لعام كامل في قنا

جريمة بشعة شهدتها محافظة قنا، بطلها "أب" تجرد من مشاعره، واغتصب ابنته ذات الـ12 سنة، لمدة عام كامل، بعد انفصاله عن زوجته التي سافرت إلى القاهرة، تاركةً له الطفلة المجني عليها، وشقيقها الذي توفي منذ سنوات.

واكتشفت الواقعة جارتهم التي تسكن في العمارة المقابلة، حيث لفت نظرها تلك الطفلة ذات الـ12 عاماً، التي تقف دائماً في النافذة، تنظر للأطفال في مثل عمرها خلال لهوهم بالشارع، في حين أنها لا تنزل للشارع نهائياً، فبدأت تتحدث معها خلال جلوسها في الشباك، ثم أصبحت ترسل لها "طعاماً" كل يوم، خصوصاً أنّ والدها يغلق عليها باب غرفتها ثم باب الشقة طوال اليوم، حتى يعود في نهاية اليوم.

وفي إحدى المرات، ألقت الطفلة "ورقة" إلى جارتها، بداخلها 3 حلقان هدية، وكتبت لها في الورقة: "أنا هعتبرك زي ماما، وهحكيلك إن أبويا بيعاشرني معاشرة الأزواج كل يوم"، فانصدمت الجارة واستغاثت بمكتب حماية الطفل، الذي كشف الواقعة، وتم القبض على والدها، وتسليم الفتاة إلى مديرية التضامن لوضعها في دار الرعاية.

شاب وشقيقته يقتلان "الأب المغتصب"

أقدم شاب وشقيقته على قتل والدهما، لقيامه بالتعدي جنسياً على ابنته أكثر من مرة، بعد تناوله للمواد المخدرة، حيث خنقا والدهما بشال، ثم قيدا يديه وقدميه، ووضعاه داخل جوال به كمية من الحجارة، ثم ألقيا بجثته في نهر النيل.

اغتصاب وقتل بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية واحدة من أكثر جرائم "زنا المحارم" بشاعة، مازالت عالقة في أذهان الكثيرين من أبناء المحافظة، حيث أقدم "أب" على معاشرة ابنته، 14 سنة، وأنجب منها 4 أطفال، قام بقتلهم جميعاً بعد ولادتهم بساعات، ودفنهم في المقابر.

بدأ الأمر بتهديد "الأب المغتصب" لابنته وترهيبها، حتى استسلمت للأمر الواقع، حتى اكتشف شقيقها الحقيقة المريرة، وأبلغ الشرطة عن والده، حينما حاول والده التعدي جنسياً على شقيقته الصغرى أيضاً، فهربت من المنزل، بعدما فشلت في ردعه عن اغتصابها.

كما أنجبت فتاة طفلاً جراء علاقة محرمة بينها وبين شقيقها بـ"التراضي"، لمدة عام ونصف، حينما كانت تقطن معه بمنزله، رغم كونه متزوج، وكتب ابنها باسمه واسم زوجته، حتى لا تنفضح شقيقته، ولكنها فضحت الأمر باعترافها في المستشفى بأنّ الطفل حملت به سفاحاً من شقيقها.

أب يعاشر ابنته مع توأمها بالجيزة

وشهدت منشأة القناطر بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة، حينما ضبط الأهالي مُزارع أثناء محاولته إلقاء طفل حديث الولادة في الترعة، وتبين أنّ الطفل نتيجة علاقة محرمة بين الأب وابنته وشقيقها التوأم، حيث اعتدى الأب جنسياً على ابنته، كما عاشرها شقيقها التوأم معاشرة الأزوج، على مدار عام كامل، حتى حملت سفاحاً، ولا أحد يعلم الطفل ابن شقيقها أم والدها، وتم حبس الثلاثة وإيداع الرضيع في دار رعاية.

جرائم متنوعة بالفيوم

وشهدت محافظة الفيوم سلسلة جرائم متنوعة لـ"زنا المحارم"، حيث قام شاب بمعاشرة زوجة شقيقه، وآخر يمارس الفاحشة مع شقيقته، وموظف يغتصب ابنة شقيقه، و"أب" يغتصب ابنته.

وأقدم مزارع على قتل شقيقه، بعدما اكتشف وجود علاقة محرمة بينه وزوجته، حيث شاهدهما معاً يمارسان الفاحشة، فلم يتردد الزوج في قتل شقيقه، بينما هربت الزوجة، إلا أنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القاتل وزوجته.

وقال المتهم، أمام النيابة، إنّه انتقم لشرفه، بعدما ظهرت العلاقة بين زوجته وشقيقه للعلن، عندما أبلغه أحد أصدقائه، خلال جلوسهما في المقهى، بأنّ زوجته تخونه مع شقيقه، وتذهب إلى منزل شقيقه كثيراً، وبدأ يراقب تحركات زوجته، وذات يوم أخبرها بأنّه ذاهب للعمل، وبعد نصف ساعة ذهبت زوجته غلى منزل شقيقه، وكسر الباب ودخل عليهما خلال ممارستهم الرذيلة معاً.

موظف يغتصب ابنة أخيه

كما شهدت الفيوم عدة وقائع مؤسفة، أبرزها قيام موظف باغتصاب ابنة أخيه عدة مرات، تحت تهديد السلاح، مستغلاً صغر سنها، وعندما علمت الأسرة اصطحبتها للشرطة، التي أحالتها للطب الشرعي وتبينّ أنّها حامل من عمها، بعد تحليل "دي إن إيه"، وتحرر بالواقعة محضر 1965 إداري قسم ثاني الفيوم، وتم حبس المتهم، وإيداع الرضيعة دار رعاية بالقاهرة.

أب يغتصب ابنته 5 أشهر

الواقعة الثالثة، التي شهدتها الفيوم، قيام أب باغتصاب ابنته لمدة 5 شهور، حتى حملت منه، حيث عاشرها بالقوة خلال غياب زوجته عن المنزل، وسكنها بمنزل أهلها لوجود خلافات بينهما، حتى تمكنت الفتاة من الهرب، وأخبرت والدتها، التي اصطحبتها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن جريمة "الأب المغتصب".

أب يعاشر ابنته بعد تزويجها للمتعة

وحررت زوجة وشقيقة زوجها محضراً ضد زوج الأولى وشقيق الثانية، بعدما اغتصب ابنته، ذات الـ15 عاماً، عقب زواجها وطلاقها مرتين، دون عقود، "زواج متعة"، بعد إجبارها على مشاهدة أفلام جنسية معه، وتم حبس الأب، ووضع ابنته إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

شقيق يعاشر شقيقته عام كامل

كما حمل أب عاره فوق رأسه، وذهب إلى مركز شرطة إطسا، وأبلغ عن ابنه وابنته، بعدما اكتشف وجود علاقة محرمة بينهما، واكتشف أن هذه العلاقة منذ عام كامل، حتى حملت ابنته من شقيقها سفاحاً، وأصبحت في الشهر السادس من الحمل.