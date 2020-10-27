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علقة ساخنة لشاب حاول اغتصاب طفلة بالقليوبية وتسليمه للشرطة

كتب:

حسن صالح
01:59 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
جانب من الواقعه

جانب من الواقعه

شهدت قرية كفر حمزة، دائرة مركز الخانكة، التابع لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة؛ إذ أمسك الأهالي بشاب بعد محاولته اغتصاب طفله عمرها 7 سنوات، في إحدى "الخرابات"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من الأهالي، يفيد إمساكهم بشاب عمره 39 عاما، وتلقينه علقة ساخنة، بعد ربطه على عامود إنارة في قرية كفر حمزة دائرة المركز؛ لقيامه بمحاولة اغتصاب طفله عمرها 7 سنوات.

وأخطر اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى أن المتهم يدعى "م"، 39 عاما، عاطل، شاهد الفتاه تسير في الشارع بمفردها، واستغل عدم وجود أحد من المواطنين، وجذبها في محاولة للدخول بها إلى أحد المنازل المهجورة لاغتصابها؛ إلا أنها صرخت واستغاثت بالمواطنين، الذين توجهوا ناحية الصياح، وتمكنوا من إنقاذها من يديه، وأمسكوا بالمتهم وربطوه على عامود إنارة، وانهالوا عليه ضربا لحين حضور رجال الشرطة، الذين ألقوا القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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