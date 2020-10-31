حبس "كهربائي" بتهمة اغتصاب ابنته البالغة 12 عاما

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم حبس كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، في تهمة اغتصاب ابنته الطفلة 12 سنة، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان مدى الإصابات، وما إذا كانت بكرًا من عدمه، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان ما إذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية في مركز قنا، ألقت القبض على شخص يعمل كهربائي، مقيم منطقة الشؤون بمدينة قنا، متهم باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عامًا، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة.

وقالت سميحة سعد، مدير مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، إن المكتب تلقى بلاغًا لإغاثة من شخص عن طريق خط نجدة الطفل، يفيد وجود طفلة عمرها 12 عامًا، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها لمدة عام كامل بعد أن تركتها والدتها وحيدة بالمنزل معه وسافرت إلى إحدى المحافظات.

وأكدت، أن مكتب حماية الطفل بديوان عام محافظة قنا، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تحرك بناء على البلاغ، مضيفة أنه تم إعداد تقرير حول الواقعة، وأن النيابة من خلال التحقيقات هي التي ستحدد أن كانت الطفلة مُغتصبه من عدمه، من خلال تقرير الطب الشرعي.

وشهدت محافظة قنا خلال الأسبوع الماضي، العثور على جثة طفل أعلى "كوم قمامة" في ترعة الحلفاية بنجع حمادي، وهو رضيع عمره لا يتخطى الأسبوع، ملفوف في قطعة قماش بيضاء وفي حالة تعفن شديد، ورأسه مهشمة.

وأضاف مصدر طبي في نجع حمادي لـ"الوطن": أن جوف الطفل في حالة تعفن، وملامحه غير واضحة، مشيرًا إلى أن التقرير الطبي المبدئي أظهر أنه ملقى في المصرف منذ أكثر من 3 أيام، مؤكدًا أن هذا الفعل المشين يدل أن الرضيع ضحية العشق الحرام.