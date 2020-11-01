التأمينات: صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون مستفيد

أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه تم دراسة جميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمس، وتم صرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه فى العام، إضافة إلى أن إجمالى المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لاستعرض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ تكليفات الرئيس.

وأضاف عوض، أنه وفقا للقانون الخاص بإسقاط المديونيات عن الشركات المتأخرة في سداد الاشتراكات،‬ وتم إسقاط مديونية عن الشركات بمبالغ 980 مليار جنيه من المبالغ الإضافية المستحقة حيث إسقاط 90% من المبالغ الإضافية للشركات التي بادرت بدفع المديونيات حتى يوم 15 أكتوبر الماضي.

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، بدءا من صباح اليوم وحتى غد الإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، حيث يتم الصرف لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأضافت الهيئة أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه ستتمكن من صرف معاشها يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.