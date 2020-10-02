صرف العلاوات الخمس لـ34 ألف موظف على المعاش خلال أكتوبر

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف العلاوات الخمس لـ34 ألف موظف على المعاش، خلال الشهر الحالي، إضافة إلى تعديل معاشاتهم وصرفت الدفعة الأولى والثانية من متجمد العلاوات، في أكتوبر.

إدخال 1273 صحفيا ضمن قائمة المستحقين للعلاوات الخمس، خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنَه جرى تعديل معاشات هؤلاء الصحفيين مع صرف المتجمد لهم من العلاوات الخمس إلى جانب صرف الدفعة الأولى المستحقة لهم بأثر رجعي.

مخاطبة 90 منشأة بالقطاع الخاص للتأكد من مستنداتهم

وأوضح أنَّ على صعيد القطاع الخاص هناك 90 منشأة جرت مخاطبتها، بتقديم ما لديهم من مستندات تفيد صرفهم العلاوات الخمس وتحصيل الاشتراكات من الموظفين وتسديدها، مشيرًا إلى أنه جرى التأكد من التزام 60 منشأة خاصة من إجمالي 90 منشأة.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إلى أنّهم يراجعون مرتبات عام 2006 ومراجعة أسماء الموظفين الذين حصلوا على تلك، وبعد ذلك يتم مراجعة الاشتراكات، وهل جرى تسديدها أم لا وفي حالة انطباق الشروط يتم الصرف.

25 مليار جنيه تكلفة صرف المعاشات والعلاوات الخمس

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس

وأشار إلى أنه سيتم تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.