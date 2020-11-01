عمر كمال عن فيديو لورديانا: "بدعي ربنا يتوب عليا.. وإحنا اللي بنعمل التريند"

رفض مطرب المهرجانات عمر كمال، هجوم البعض عليه بسبب تدوينة له عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، رافضين أن يتحدث عن النبي محمد بسبب طرحه مقطع فيديو مع الراقصة لورديانا خلال الأيام القليلة الماضية، قائلاً: "الناس حسستني أن خارج عن الملة، وأن أنا مش مسلم، وخلوني أمسح البوست عشان متشتمش".

وأضاف "كمال"، خلال مقطع فيديو "بث مباشر" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقا على هجوم البعض عليه بسبب مقطع الفيديو مع لورديانا قائلا: "انتوا اللي شهرتوها مش إحنا، أنا مجبتهاش من البيت، وأنا اتكلم على النبي براحتي، النبي مش بتاع حد لوحدك، ربنا اللي هيحاسبني مش أنتم".

وتابع: "إحنا مش محتاجين نركب التريند إحنا اللي بنعمل التريند الحمد لله، إحنا تريند بقالنا أكتر من سنة، والفيديو اللي بنزله بيتشاف واللي عاوزين نقوله بنقوله والناس بتشوفه، الناس بتتعرف لما بتظهر جنبنا في أي مكان، إحنا بنجدد شغلنا للناس".

وأردف: "الناس مركزة معايا جدا، فيه فنانين كتير بيجيبوا موديل فى كليباتهم ومحدش بيتعرض ليهم بكلمة، ولا بيحصل ليهم أى انتقادات وفيه مهرجان كل الفنانات بتلبس فيه فساتين خارجة، والصور مالية السوشيال ميديا، ومحدش وجه ليهم أى انتقادات، وبعدين هو مين اللى شهرها ومين اللى كان بينزل الفيديو بتاعها وطلعها تريند".

وأشار إلى أنه لا يرى أي مبرر على الهجوم عليه، سواء بسبب لورديانا أو غيره، "ما الناس اللي بتهاجمني دي هي هي اللي كانوا بيدخلوا لبعض يقول ابعتوا الفيديو بتاعها، ومشكلة الفيديو أنه بيخلص".

وواصل: "أنا عملت ذنوب ومعاصي وبدعي ربنا يهديني، وبدعي ربنا أموت وأنا بصلي، وبقول يا رب توب عليا وأهديني سكة ترضاها ليا، وربنا عارف أن قلبي كويس ونيتي كويسة".