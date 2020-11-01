التفاصيل الكاملة لخدمة صرف المعاشات من البريد المصري دون فتح حساب

يقدم البريد المصري لعملائه من الأفراد خدمة صرف المعاشات، كأحد خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من هيئة البريد، لمساعدة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة في إدارة مدفوعاتها من المعاشات الشهرية للمستفيدين من المواطنين الأفراد، إذ يمكن الحصول على خدمة صرف المعاشات من جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لخدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد، ومميزاتها، والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات خدمة صرف المعاشات للمستحقين

ـ يستطيع أي من المستحقين الحصول على الخدمة دون أن يكون له حساب لدى البريد المصري.

ـ سرعة عملية صرف المستحقات الخيرية.

ـ تنظيم عملية صرف المستحقات.

ـ إمكانية الوصول السهل، إذ يمكن للمستحق صرف المدفوعات المخصصة له من مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.

مميزات خدمة صرف المعاشات للمؤسسات الخيرية

ـ تيسير عمليات توزيع المستحقات.

ـ تحسين قنوات الاتصال مع المستحقين.

ـ تحسين الفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ المعاملات.

ـ تحسين عملية إدارة البيانات.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

ـ بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المدة.

كما تقدم هيئة البريد العديد من خدمات الدفع الالكتروني الأخرى منها، صرف المعونات، والمدفوعات الحكومية، وجار العمل على إتاحة مدفوعات صندوق التمويل العقاري، ودفع أقساط صندوق التمويل العقاري.

إضافة إلى عدد من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بينها خدمات الأحوال المدنية، كراسات مشروع التمويل العقاري، وخدمة التصديق القنصلي، والتي تتم بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، إذ يتيح البريد المصري خدمة طلب التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين والأجانب من خلال مكاتب البريد، والتي تمكن المستفيد من التسليم في محل الإقامة، إذ يحدد العنوان كاملا أثناء طلب الخدمة ويتم التوزيع في يوم العمل التالي من استلام الإصدار من مصلحة الأحوال المدنية داخل نطاق شبكة البريد السريع.