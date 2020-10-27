منها صرف المعاشات.. المواطنون على موعد مع 3 أخبار سارة أول نوفمبر

أعلنت الحكومة عددا من الأخبار السارة للمواطنين والذين هم على موعد معها أول نوفمبر المقبل، منها ما هو متعلق بالإسكان أو المعاشات، تستعرضها "الوطن"، في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها في التقرير التالي:

طرح 250 ألف وحدة بمقدم 48 ألف جنيه

نفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل فرد، ووفقا لمبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن الصندوق عن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية من خلال طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تسلم تلك الوحدات خلال 36 شهرًا، بمدن "العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

ويبدأ سحب كراسة الشروط اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل حتى يوم الأحد 8 نوفمبر "للمواطنين من ذوي الإعاقة"، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 وحتى الاثنين 7 ديسمبر 2020 "لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة".

بدء صرف معاشات نوفمبر الأحد المقبل

تبدأ منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

وأكدت الهيئة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.

تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا والاجتماعي وبيت الوطن بالعبور الجديدة

وحمل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشرى للمواطنين وذلك بعد أن أعلن أمس الاثنين، بأنَّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الخميس 17/12/2020، في تسليم قطع أراضي الإسكان" الأكثر تميزاً" (4، 5، 6)، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وكذا قطع أراضي إسكان بيت الوطن (ZONE "A , C, D , E")، بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وأضاف أنَّه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.