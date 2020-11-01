افتتاح 11 مسجدا بالفيوم احتفالا بالمولد النبوي الشريف

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم 11 مسجدًا بعد الترميم والتجديد، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، بعد ترميمهم وإعادة تأهيلهم بالجهود الذاتية بمساعدة المديرية.

وقال فضيلة الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّه تم افتتاح ثلاثة مساجد بمركز إطسا وهم مسجد شلبي القديم بقرية جردو، ومسجد عباد الرحمن بقصر الباسل، وأخيرًا ومسجد السريرة بقصر الباسل.

وأشار إلى أنّه في الفيوم تم افتتاح مسجد عبدالله وهبي بشارع الحرية ببندر ثان، لافتًا إلى أنّ المسجد مبني على مساحة 500 متر، وتم ترميمه بالجهود الذاتية على نفقة المهندس المرحوم محمد مراد أستاذ كلية الهندسة بجامعة الفيوم بتكلفة بلغت 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى مسجد عبدالهادي زيدان.

وبينّ أنّه تم افتتاح عدة مساجد في أبشواي ويوسف الصديق تم افتتاح مساجد أبو بكر الصديق بمنطقة النزلة بمركز يوسف الصديق، ومسجد المحارقة الوسطاني بقرية النصارية بمركز أبشواي، ومسجد المقراني الجديد بمركز يوسف الصديق.

ولفت إلى أنّه أيضًا تم افتتاح ومسجد التقوى بشارع السوق بالعدوة بمركز الفيوم، بالإضافة إلى مسجد العزيز بسنهور القبلية بمركز سنورس.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف أنّه منذ عام 2014 حتى الآن تم افتتاح أكثر من 220 مسجدًا بعد إحلالهم وتجديدهم بمحافظة الفيوم بتكلفة تجاوزت 237 مليون جنيهًا، مُشددًا على أنّ أهمية الاهتمام بالمساجد التي تكون خاضعة لإشراف الأوقاف من أجل الحرص على نشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص في العمل، ونبذ العنف والتعصب، والبُعد عن التطرف والتحلي بمكارم الأخلاق.

وأوضح "أبو حبيب" أنّهم احتفلوا بالمولد النبوي هذا العام بافتتاح المساجد فقط، نظرًا لتوقف عقد الندوات وفعاليات المديرية المختلفة لمنع التجمعات العددية الكبيرة خوفًا من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.