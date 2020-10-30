بتكلفة 400 ألف جنيه.. افتتاح مسجد "عبدالله وهبي" في الفيوم بعد تطويره

افتتح المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، مسجد "عبدالله وهبي" بوسط المدينة، اليوم، عقب الانتهاء من ترميمه وإعادة تطويره بالجهود الذاتية.

وأدى سكرتير عام المحافظة، صلاة الجمعة بالمسجد، بمشاركة الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من الأئمة وأهالي المحافظة.

وتحدّث وكيل مديرية الأوقاف في خطبة الجمعة، في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن النبي القدوة مُربيًا ومُعلمًا، موجهًا إلى ضرورة الالتزام بأخلاقه والتأسي بها عملًا وقولًا.

وأضاف وكيل الوزارة أنّ أعمال ترميم وتطوير المسجد المقام على مساحة 500 متر تمت بالجهود الذاتية على نفقة المرحوم المهندس الدكتور محمد مراد، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، بتكلفة حوالي 400 ألف جنيه.

وأشار إلى أنّ افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 220 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة تجاوزت 237 مليون جنيهًا.

من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة على أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب.

وخلال الخطبة وأداء الصلاة، التزم الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، حيث راعى الجميع التباعد اللازم بين المصلين بالإضافة إلى ارتداء "الكمامة" و"المصلية" الخاصة به في المسجد.