"مياه الفيوم" تكرم 43 موظفا مثاليا

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف والصحي بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حفلًا لتكريم العامل المثالي، بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ورؤساء القطاعات، ومديري العموم ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة للعام الثالث على التوالي.

وقال اللواء هشام درة رئيس الشركة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنّ تكريم العامل المثالي هو بمثابة تحفيز وتشجيع للعامل المتميز والمؤدي لعمله على أكمل وجه.

وأشار إلى أنّ التكريم تم طبقًا للشروط والمعايير التي تم وضعها وعلى أساسها تم اختيار العامل المثالي، وهي وأن يكون حاصلًا على امتياز في آخر ثلاث سنوات لتقييم الأداء والجدية في العمل، والسمعة الطيبة، والتعاون مع الآخرين، والعمل بروح الفريق حيث تم تكريم 43 عاملًا من مختلف القطاعات هذا بجانب تكريم العامل المثالي على مستوى الشركة عن طريق القرعة.

كما أشاد رئيس الشركة، بجهود عمال الصرف الصحي، وأثنى على أدائهم رغم المشاق والمتاعب والصعوبات التي تواجههم، وذلك من أجل تلبية رغبات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت للحصول على رضا العملاء، وكسب ثقتهم، والعمل على تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى المواطنين.

وأكد رئيس شركة المياه، أنّ الهدف الأسمى للشركة والذي من أجله تواجدوا بالشركة لخدمة الأهالي داخل كل مكان بمحافظة الفيوم، وبالتالي الآداء المتميز، والتفاني في العمل هو شعارهم جميعًا من أجل تقديم خدمة جيدة وبأعلى مستوى، ويجعلهم مستمرون في التقدم ورفعة راية الشركة وجعلها في مصاف الشركات التابعة حيث حققوا المركز الخامس ماليًا على مستوى الشركات التابعة، موضحًا أنّ القطاع التجاري أيضًا يشهد طفرة كبيرة في الإيرادات وتحصيل المتأخرات من العملاء الممتنعين عن السداد.