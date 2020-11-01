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الأمن ينقذ مسنة مريضة محتجزة في مسكنها: بنت أخويا مسألتش عليا النهاردة

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الوطن
11:41 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
الحماية المدنية

الحماية المدنية

أنقذت غرفة عمليات نجدة القاهرة التابعة لوزارة الداخلية، إحدى السيدات بعد تلقيها بلاغًا باحتجازها داخل مسكنها مسكنها بدائرة قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة.

وتمّ الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والتوجه لمحل إقامة السيدة، وتبين أنَّها ملازمة الفراش نظراً لحالتها الصحية.

وتمكّنت القوات من فتح باب مسكنها، وبسؤالها أفادت بأنَّها مقيمة بمفردها، وأن نجلة شقيقها تتردد عليها إلا أنَّها لم تحضر للاطمئنان عليها، وتمّ تقديم كل سُبل المساعدة لها.

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