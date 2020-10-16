 القباج توجه بإنقاذ سيدة مسنة تقيم بالشارع منذ 40 عاما

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، لإنقاذ سيدة مسنة تقيم بالشارع منذ 40 عاما، وسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لرعاية السيدة المسنة، وذلك بناء على البلاغ الوارد لفريق أطفال وكبار بلا مأوى، بوجود مسنة مصابة بحادث وليس لديها مأوى.

إنقاذ سيدة فى العقد السابع وتعاني الزهايمر

وعلى الفور تحرك الفريق، وتبين أن السيدة تدعى "ه. ح" في أواخر العقد السابع من عمرها من محافظة المنوفية، تقيم بالشارع منذ 40 عاما، ولديها أعراض زهايمر، كما تعرضت لحادث منذ شهر تقريبا، ولم تتلقى أي علاج.

إجراء فحوصات بمستشفى الدمرداش

ونقلها الفريق، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية ونائب مدير مستشفى الدمرداش، إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، من أشعة على القدم، ورنين مغناطيسي، وأشعة على الصدر، وتحاليل فيروسات وتحاليل فيروس كورونا، كما تم عمل جبيرة لها.

إيداع الحالة دار رعاية

وأنهى الفريق إجراءات إيداعها وحجزها بمستشفى الدمرداش، وبعد استقرار حالتها، أودعها الفريق بدار روضة الحبيب.

من ناحية أخرى، قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف منحة الـ100 جنيه، لمستحقى برنامج المساعدات "كرامة"، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، التي كان تم إقرارها في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت أن عدد مستحقي المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من 409 آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون جنيه.

وأشارت القباج، إلى أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجارى فقط إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها ، مؤكدة على أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الزيادة جاءت فى أطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الجارى شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى دعمهم بكل السبل وتسخير كافة الجهود لتلبية احتياجاتهم.