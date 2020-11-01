بسبب إصابته بكورونا.. فرنسا تعلق محاكمة المتهم في هجوم "شارلي إبدو"

علقت فرنسا المحاكمة في قضية الهجوم الدموي على مقر مجلة "شارلي إبدو" أوائل عام 2015، بعد تشخيص إصابة المتهم الرئيسي في هذه القضية بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن محامين، اليوم الأحد، بأن المواطن الفرنسي من أصول تركية، علي رضا بولات، (35 عاما) الذي يواجه السجن مدى الحياة بتهمة مساعدة منفذي الهجوم في جمع أسلحتهم وذخائرهم، تقيأ، ثم جرى الكشف عليه من قبل طبيب، وجاءت نتائج فحص كورونا الذي خضع له إيجابية.

دفع ذلك القضاء إلى تأجيل جلسات المحاكمة، التي انطلقت أوائل سبتمبر، إلى الأربعاء القادم على الأقل.

ونقلت "فرانس برس" عن القاضي ريجيس دو جورنا إبلاغه المحامين في رسالة إلكترونية بضرورة إجراء فحص المتهمين الـ10 المختلطين مع بولات، مشيرا إلى أن موعد استئناف المحاكمة يتوقف على نتائج فحصهم وتطورات الوضع الصحي لمن قد تم تشخيص إصابته.

وكان من المقرر أصلا أن يطرح محامو الدفاع مواقفهم أمام القضاء في 6 و9 و10 و11 نوفمبر، قبل النطق بالأحكام بحق المتهمين في 13 نوفمبر، لكن هذا الموعد سيتم تأجيله على الأرجح في ظل التطورات الأخيرة.

وتطال المحاكمة 14 شخصا يواجهون اتهامات بالتورط في الهجوم الدموي الذي أودى بأرواح 12 شخصا في مقر المجلة، بعد نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وتجدد الهجوم على المجلة الساخرة في سبتمبر الماضي، حيث قام أحد الأشخاص بتنفييذ عملية طعن بالسكين قرب المقر القديم للمجلة، وأصيب عدد من الأشخاص، وجاء ذلك بعد في رسالة مفتوحة دعت 100 وسيلة إعلام فرنسية إلى التعبئة والحشد من أجل الدفاع عن حرية التعبير في البلاد إثر تلقي صحيفة "شارلي إيبدو" تهديدات من تنظيم القاعدة على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي، فيما تستمر محاكمة المشتبه بتنفيذهم الهجوم على الصحيفة الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا في 7 يناير 2015.