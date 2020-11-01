فيديو.. تعرف على شروط الحصول على كراسات الإسكان الاجتماعي

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل وشروط الحصول على كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحا أن الإعلان الـ 14 لوحدات الإسكان به نوعين من الوحدات للمرة الأولي، حيث أن الإسكان الاجتماعي بمساحات من 75 إلى 90 متر، والإسكان المتوسط من 100 إلى 120 متر، وهو ما يكون متاح بداية من اليوم.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن مدة تسليم الوحدات السكنية هي 36 شهر، وهي مدة كافية لتنفيذ المشروع في الـ 12 مدينة، ويتم رفع عبء تمويلي على المواطن الذي سيسدد ثمن الوحدة السكنية، بحيث أنه ببدء إجراءات استلام الوحدة السكنية بعد 36 يكون المواطن قد سدد جزء كبير من ثمن الوحدة كمقدم بحد أقصى 20% من ثمن الوحدة السكنية والمتبقى يتم سداده بالتقسيط بمبادرة التمويل العقاري على مدة تصل إلى 20 عاما.

وتابع أن الأمر له شقين حيث ترتيب المواطن لأولوياته وإمكانياته لتسلم الوحدة السكنية، بجانب العبء تمويلي معين يتم حسابه وألا يكون هناك مشكلات في السداد، مشيرا أن الدولة بدأت وقفة شديدة مع مخالفات البناء وتنظيم الشكل العمراني المصري ولذلك كان لابد من توفير بدائل بتخصيص معظم شرائح المجتمع بكل أنواع الوحدات السكنية المناسبة بكل شرائح المجتمع بكل أنواع الدخل الموجود.

وأوضح أن الحد الأدني للدخل الشهري للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي 1500 جنيه والأقصي 6000 جنيه للأسرة والأعزب 4500 جنيه، والحد الأقصي لوحدات الإسكان المتوسط 9000 جنيه للأسرة، قائلا: "بكده يكون عندنا شريحة كبيرة من المجتمع يتم تغطيتها في 12 مدينة".