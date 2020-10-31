3 سنوات.. مدة استلام وحدة في الإسكان الاجتماعي من وقت الإعلان

يعتقد البعض، أنه عقب الإعلان عن موعد تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها المتقدمين لحجز الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى، سيستلم المستحق على الفور وحدته السكنية، باختلاف المدن الجديدة المتاح الوحدات السكنية داخلها.

ولكن فى حقيقة الأمر، هناك مدة زمنية ينتظرها المستحق قبل استلام الوحدة السكنية، يتم خلالها بالقيام بعدد من الإجراءات كى يحصل بعد الإنتهاء منها على الوحدة السكنية، وتوقيع عقد استلام الوحدة.

3 سنوات.. هى المدة الزمنية التى ينتظرها العميل المستحق للوحدات السكنية، ضمن الوحدات الذى يطرحها صندوق الإسكان الإجتماعى من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة، وفقا لتصريحات من الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد لـ"الوطن".

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن هناك عدد من الإجراءات يجب إتباعها من قبل الحاصل على وحدة سكنية، قبل إستلامه، وذلك خلال فترة 36 شهرا من موعد الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية.

الإجراءات التى يجب إتباعها حتى يحصل الحاجز على الوحدة المستحقة له:

1- في البداية يتم التوجه إلى البنك الممول للوحدة السكنية، المحدد في رسالة التخصيص، في مواعيد العمل الرسمية.

2- عندما تذهب إلى البنك عليك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مقدم الحجز، ومقابلة الموظف المسؤول في البنك، حتى تعرف المجاورة السكنية الموجود بها العمارة، ورقم الدور ورقم الشقة التي تم تخصيصها لك.

3- في الزيارة الأولى للبنك ستعرف ثمن الشقة بالكامل، والمقدم الذي ستدفعه عند الاستلام، والأقساط الشهرية المقرر دفعها بعد الاستلام، حيث يتم تحديد هذه الأقساط وفقًا لطريقة حسابية يقوم بإجرائها البنك وفقًا للدخل الشهري الخاص بكل حاجز بشكل منفرد.

4- في حال عرض مبلغ كبير على الحاجز عند الاستلام، يمكن رفض تمويل البنك والعودة إلى صندوق التمويل العقاري، لتحديد بنك آخر يعمل على تمويل الوحدة السكنية، رغم أن هذه الخطوة لا ينصح بها.

5- بعد الموافقة على دفع مقدم الاستلام والأقساط الشهرية، يتم فتح حساب بنكي في البنك المحول له الأوراق، بحيث يتم تحويل المرتب من جهة العمل على البنك، ثم إيداع دفعة الاستلام للوحدة السكنية بالكامل.

6- يتم عمل توكيل للموظف المسؤول عن الملف في الشهر العقاري، حتى يتثنى له التعامل على وحدتك وتوثيق عقد الشقة في الشهر العقاري أيضًا.

7- بعد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم تحديد موعد نهائي للذهاب إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة السكنية لاستلام الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

8- بعد إنهاء هذه الإجراءات لكل العملاء، لابد من الذهاب إلى جهاز المدينة وسيتواجد معك الموظف المسؤول من الجهاز لتسليمك وحدتك السكنية، ويمكنك هنا مراجعة كافة التشطيبات والخدمات الموجودة في الوحدة، ثم التوقيع على عقد استلام الوحدة.