غدا.. مكاتب البريد تطرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

تستقبل مكاتب البريد غدا، المواطنين للحصول على كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، التي بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري في طرحها ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل، يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، التي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا، و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي، فهي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).