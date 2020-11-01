التأمينات: الأرشيف يستحوذ على 40% من مساحة المكاتب.. وجار ميكنته

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنّه سيتم ميكنة مكاتب هيئة التأمينات لتسهيل إجراءات تأدية الخدمات، لافتًا إلى أنّ أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاستعرض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعي، وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل.

ولفت "عوض" إلى فحص الشكاوى خلال الفترة الماضية، إذ تبيّن أنّ الغالبية منها كانت تخص تأخر صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، وبتحليل الظاهرة اتضح وجود مشكلة كبيرة في العاملين بالقطاع الخاص، وعملهم في أكثر من مكان وأكثر من منطقة، ولديهم مدد تأمينية كثيرة.

وأكد وضع نظام والبدء في تنفيذه منذ 10 أيام، يعتمد على الحاسب الآلي لصرف المعاشات للمستحقين دون الانتظار لتداول الملفات يدويًا، موضحًا أنّ هناك أشخاصًا خرجوا على المعاش منذ أكثر من عام وبانتظار الصرف.