الإعلام الأمريكي يستعد بحذر لمتابعة انتخابات الرئاسة

خيمت على مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، لا سيما القنوات التلفزيونية منها، حالة من الحذر بشأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جوزيف بايدن.

ويواجه المسؤولون التنفيذيون في غالبية القنوات التلفزيونية الأمريكية، الذين يشرفون على تغطية فترة الانتخابات هذا العام تحديات كبيرة، من أجل تجنب أي أخطاء في النتائج الأولية بعد بدء فرز أصوات الناخبين.

وقال نوح أوبنهايم، رئيس شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "بصراحة، نعتمد على توخي الحذر والانضباط والصواب، نحن ملتزمون أمام الجمهور"، وفق ما صرح به لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت.

وسيتابع ملايين الأمريكيين القنوات التلفزيونية المحلية عن كثب الثلاثاء المقبل من أجل معرفة اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترامب وبايدن.

وقال جورج ستيفانوبولوس، المسؤول عن فريق تغطية الانتخابات الأميركية في قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية: "علينا أن نكون شفافين بشكل كبير طوال الليل، وأن نبلغ الجمهور ما نعرفه وما لا نعرفه"، مؤكدا على ضرورة "التحلي بالصبر والحذر مع طمأنة المشاهدين باستمرار بشأن نزاهة النتائج".

وسيكون لإعلان النتائج الأولية في الانتخابات الأمريكية هذا العام خصوصية بالغة، لا سيما أن التصويت فيها يأخذ أكثر من مسار، الأول عبر البريد، والثاني عبر الاقتراع المبكر، والثالث من خلال التصويت الشخصي يوم الثلاثاء المقبل.

وقد يحتاج تجميع أصوات الناخبين وفرزها عبر هذه المنافذ الثلاثة وقتا أطول لمعرفة الفائز النهائي في السباق إلى البيت الأبيض، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الأمريكية تتوخى الحذر والدقة في الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت.

وفي هذا الصدد تقول سوزان زيرينسكي، رئيسة شبكة سي بي إس نيوز: "نحن نجهز الجمهور بأن هذا قد لا ينتهي في ليلة واحدة"، في إشارة إلى النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين الأمريكيين.

وبدت مكافحة المعلومات المضللة، سواء كانت من قراصنة الإنترنت أو شائعات داخلية، أولوية لدى وسائل الإعلام الأمريكية في تثقيف المواطنين بأن أي تأخير في إعلان المنتصر ينبع من الدقة وليس التضليل.

وقال سام فيست، رئيس مكتب شبكة "سي إن إن" الأمريكية في واشنطن: "طالما أن عد الأصوات قد يستغرق وقتًا أطول، فهذا يفرض علينا ألا نقع في الخطأ".

وأضاف: "علينا تذكير المشاهد باستمرار بأن الصبر سيكون مطلوبًا وقد يستغرق ذلك بعض الوقت في الحالات الحرجة، وهذا لا يعني أن هناك شيئا غير مرغوب فيه قد يحدث".

وستخضع قناة فوكس نيوز الأمريكية، الأكثر ولاء للرئيس ترامب، إلى تدقيق خاص، غذ من المرجح أن تتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب معلنا فوزه في الانتخابات قبل الانتهاء من فرز الأصوات بشكل كامل.

وفي هذا السياق، قال جاي والاس، الذي يشرف على التغطية الإخبارية للانتخابات في فوكس نيوز: "لا أعتقد أنه سيتصل، مع العلم أن فريقنا مستعد لذلك".

وأضاف: "مهما كان ما سيقوله الرئيس ترامب لو اتصل، فإن هذا لن يؤثر على ما نقوم به من حساب للأصوات".