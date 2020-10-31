عضو مجلس النواب: صوت مصر مؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن مصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ركيزة في المنطقة، وهي ركن مهم جدا في الشرق الأوسط، خاصة أنها تحدد مسار كبير جدا بالنسبة لأمريكا، أو للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أنه في حال وجود الديمقراطيين في البيت الأبيض، ستدعو لادماج الإسلام السياسي في المنطقة، كما أن ثقل مصر يمثل الثقل الأمني للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة، واهتزاز مصر يؤثر سلبيا على السياسات الأمريكية في المنطقة.

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن مصر بالتأكيد لها صوت مؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة أن لها وضع خاص بسبب سياسات مصر مع أمريكا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي القادم، سيكون له سياسات جديدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتغيرات التي شهدناها في المنطقة، سيجعل هناك تأثير قوي لتغيير العديد من السياسات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم من أحداث وسياسات جعلت العالم الغربي ينظر نظرة أخرى إلى ملف الدين السياسي، وليس فقط الإسلام السياسي، وسيكون له تأثير كبير على الديمقراطيين في الوقت المقبل، ففرنسا تتحدث اليوم عن تواجد الإخوان والتصدي للفكر والأيديولوجية الإخوانية المتطرفة، كما أن الملفات الحقوقية ليست مجرد تعبير عن الرأي، لافتة إلى أن مصر تتحدث عن ملف حقوق الإنسان بطريقة أشمل.