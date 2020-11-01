حصول 3 وحدات بمعهد جنوب مصر للأورام على الأيزو من "إيجاك"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح معهد جنوب مصر للأورام في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد الخاصة بكلٍ من "بنك الدم، معمل الكيمياء ودلالات الأورام، ومعمل التدفق الخلوي"، من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك بوزارة التجارة والصناعة طبقا للمنظومة رقم 15189 ، لينضم المعهد بذلك لصفوف قطاعات جامعة أسيوط الحاضنة للعديد من المعامل والوحدات التي جرى تجديد اعتمادها.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط أسرة المعهد وإلى فريق عمل الوحدات الثلاثة الحاصلة على تجديد الاعتماد لما بذلوه من جهد وعمل مخلص ودءوب ساهم في الحفاظ على هذا المستوى الريادي المتميز، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على مواكبة كل معايير الجودة وتطوير أسس عمل المعامل البحثية والطبية وفق أحدث النظم العالمية.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور سامي عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام بأسرة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وعلى رأسهم الدكتورة رانية بكري رئيس القسم وفريق عمل المعامل بمختلف تخصصاته الذي ساهم في إحداث نقلة كبرى في نوعية الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ورفع معدلات شفاء المرضى، موجها لهم خالص الشكر على حجم الجهد المبذول وقيامهم بمسؤولياتهم المهنية والإنسانية على النحو الأكمل وخاصةً تجاه مرضى الأورام نظرا لما يعانوه من آلام جسيمة وتخفيفا لمعاناتهم وحفاظا على أرواحهم.