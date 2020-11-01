تراجع سعر "كيا سورينتو" 100 ألف جنيه.. و15 ألفا زيادة في "سيراتو"

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، الوكيل المحلي للعلامة الكورية "كيا" في مصر، قائمة الأسعار الرسمية الأخيرة لسيارات العلامة التجارية "كيا" موديل 2021، بالسوق المحلية والتي ارتفعت بنحو 15 ألف جنيه لبعض الموديلات، فيما وصلت التخفيضات إلى 100 ألف جنيه على موديلات أخرى.

وتستعرض "الوطن"، الأسعار الرسمية لسيارات "كيا"، والتي ارتفعت بنحو 10 آلاف جنيه على الفئة الأولي (lx) من طراز "كيا سيراتو" 2021، ووصل سعرها الرسمي إلى 309.900 جنيه مصري، فيما ارتفع سعر الفئة الثانية (EX) بمقدار 5 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 339.900 جنيه، كما ارتفع سعر الفئة الأخيرة 15 ألف جنيه، ليصل السعر الرسمي إلى 394.900 جنيه.

وارتفع سعر الفئة الثانية من طراز "كيا سبورتاج"، 5 آلاف جنيه، ليصل سعرها إلى 409.900 جنيه، فيما ظلت باقي الفئات بنفس الفئة السعرية دون زيادة.

وأوضحت القائمة انخفاضًا في أسعار طراز "كيا سورينتو" موديل 2021، وصل إلى 100 ألف جنيه، حيث وهيصل سعر الفئة الأولى منها إلى 549.900 جنيه، فيما وصل سعر الفئة الثانية منها إلى 649.900 جنيه، والفئة الثالثة إلى 749.900 جنيه.

ويتوافر طراز "كيا سورينتو" داخل السوق المحلية بإصدارين، الأول مزود بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي، ينتج قوة 172 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 241 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة بسداسي السرعات أتوماتيك.

ويقدم الإصدار الثاني من "كيا سورينتو" بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يولد قوة 280 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 343 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك.