كيا تطلق الجيل الجديد من "سورينتو" 2021 المحدثة كليا بأربع محركات

أطلقت شركة كيا موتوز الجيل الرابع الجديد كليًا من كيا سورينتو، ومنذ ظهورها لأول مرة في عام 2002، تعد سورينتو واحدة من أشهر سيارات كيا وأكثرها مبيعًا، وأصبحت تدريجيًا أكثر قوة وجاذبية وتصميمًا أفضل وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

ويضع طراز 2021 معيارًا جديدًا لتميز سورينتو المستدام وريادتها في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة باعتبارها السيارة الوحيدة في فئتها التي تقدم أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود لسيارة دفع رباعي ذات 3 صفوف.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا الشمالية وكيا موتورز أمريكا: "لطالما كانت سورينتو واحدة من منتجات كيا الرائدة"، إن الجمع بين الأسلوب والمرافق والأمان والراحة جعله المفضل الدائم للعملاء.

تضع سيارة سورينتو الجديدة المذهلة هذه المعايير في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، وتمثل قمة تصميم وهندسة كيا.

ومن المتوقع أن يتم طرح سيارة سورينتو 2021 للبيع في وقت لاحق من هذا العام ، وسيتم الإعلان عن الأسعار مع اقتراب موعد طرحها للبيع.

وستتوفر سورينتو 2021 بخمس فئات: LX و S و EX و SX و SX-Prestige ومتوفرة إما بنظام الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي.

ويقدم المظهر الخارجي لسيارة سورينتو 2021 دراسة في الهيكل المعماري الأنيق المحدد بخطوط حادة وحديثة ومزودة بتفاصيل عالية التقنية، ويتضح تطور تصميم اليارة في "أنف النمر" المحدث من كيا ، مع تفاصيل جديدة للقيادة أثناء القيادة "خط العين" وشبكة عريضة تمتد إلى هيكل المصباح الأمامي وغطاء المحرك تلتف حافة غطاء المحرك حول جانب الهيكل وتندمج في خط الكتف الخلفي، مما يعزز الطول والعرضتشمل المصابيح الأمامية LED القياسية والإضاءة الأمامية LED الاختيارية مصابيح تعمل في النهار.

ويتم تقديم أربعة محركات في سورينتو 2021 ، بما في ذلك محطتا طاقة احتراق داخلي ومحركان كهربائيان للدفع بالعجلات الأمامية:

محرك 2.5 لتر GDI 4 سلندر ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات 191 حصانًا و 182 رطلاً بالقدم.

محرك 2.5 لتر GDI 4 سلندر توربو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض رطب حصري من 8 سرعات 281 حصانًا و 311 رطلاً بالقدم. .

محرك 1.6لتر جي دي آي 4 أسطوانات توربو هايبرد بمحرك كهربائي بقدرة 44 كيلو واط ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات 227 حصان بطارية 1.5 كيلو واط في الساعة دفع أمامي تقدر.

محرك 1.6 لتر GDI 4 أسطوانات Turbo Plug-in Hybrid مع محرك كهربائي 66.9 كيلو واط، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات 261 حصان بطارية 13.8 كيلو واط في الساعة المدى الكهربائي المقدر بـ 30 ميلاً.