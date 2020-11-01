التأمينات: إصابة بعض موظفينا بكورونا تسبب في تأخير 75 ألف ملف

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ الهيئة تتعاون مع البريد لاستغلال التطوير الذ حدق في مكاتبه، لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين، وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عوض، لمناقشة التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنّ الهيئة بدأت بالفعل العمل على قدم وساق لتنفيذ تكليفات الرئيس، وجار الاستعداد لتطبيق الفصل التام بين أداء الخدمة والقائم بتشغيلها، التي ستعمل بشكل مركزي، لتتحول مكاتب التأمينات لمكاتب أمامية أشبه بمراكز خدمة العملاء لكبرى الشركات.

وتابع عوض، أنّه من المتوقع الانتهاء من أعمال الميكنة في 3 سنوات، مشيرا إلى أنّه بالفعل العمل لتحقيق ذلك، ومتوقع خلال الـ3 أشهر المقبلة الربط مع المرور ورفع المعاناة عن مليون ونصف سائق مهني، كان يتكبدون عناء الذهاب لمكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات.

ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على إتاحة قيام أصحاب الأعمال بإرسال استمارات 1 و2 و6 للهيئة على المنصة الإلكترونية بدلا من إرسالها مع مندوب عن المنشأة، مشيرا إلى أنّ هذه الاستمارات هي مستندات مطلوبة لبدء صرف المعاش للموظفين المحالين للتقاعد.

وبشأن مدى تأثير جائحة كورونا على أداء العمل في مكاتب هيئة التأمين على مستوى الجمهورية، أوضح أنّ إجازة عدد من الموظفين نتيجة إصابة عدد منهم بالفيروس، تسبب في تأخير 75 ألف ملف، لافتا إلى تدارك الأمر والانتهاء من مراجعة الملفات وصرف المعاشات المتأخرة لمن بلغ سن التقاعد.

وأضاف أنّه جرى البدء في إعداد ملف المؤمن عليه قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد قبل بلوغه بـ3 أشهر.

وأشار إلى إعادة إطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي توقفت عقب رفع قاعدة بيانات صرف متجمدات العلاوات الخمس، وذلك بنفس الخدمات التي كانت تقدمها، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة الفترة المقبلة، ومنها خدمة الربط مع قاعدة بيانات المرور حتى يتمكن مليون ونصف سائق مهني من تجديد رخص المركبات أو المهنية، دون أن يذهب لمقر مكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليهم.