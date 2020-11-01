نصائح الصحة لصالونات الحلاقة والكوافير في زمن كورونا.. تعقيم وملقاط لكل سيدة

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات والقواعد الصحية عند الذهاب للكوافير ومحلات الحلاقة، لضمان قضاء وقت آمن، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور توعوي لها، أهمية استخدام الكلور لتنظيف وتعقيم الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوي.

وتابعت الوزارة أنّه يجب التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان، مشيرة إلى استبدال فوط مسح الوجه بأخرى وحيدة الاستخدام أو بمناديل ورقية.

وأضافت أنّه يجب غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل التعامل مع الأدوات أو المواطنين، واستخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة فقط، مشددة على حظر استخدام الأدوات الحادة مثل والملقاط وغيره لأكثر من سيدة، واستخدام المريلة البلاستيكية والتخلص منها بعد الاستعمال.

الصحة: خروج 99 متعافي من فيروس كورونا بعد تلاقيهم الرعاية الصحية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى امس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 107555 حالة، بينها 99452 حالة تعافت، و6266 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.