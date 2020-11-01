خروج 23 مصابا بفيروس كورونا من عزل الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، خروج 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أقسام العزل بالمستشفيات العامة والصدر والحميات عقب تلقيهم العلاج لمده 14 يوما وتعافيهم من الفيروس ودخولهم في مراحل النقاء والشفاء الكامل على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا أنه أعطى توجيهاته العاجلة إلى مديري قطاع الطب الوقائي والعلاجي الدكتورة هيام أبو حمر والدكتور هشام شيحة والتنبيه على استمرار حالة التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال كل الحالات المشتبه إصابتها بعدوى فيروس كوفيد وتوفير كل سبل العلاج والرعاية الصحية الكاملة بشكل دوري حسب بروتوكول العلاج الصحي التي أقرته وزارة الصحة للتعامل مع حالات المرضى.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة نشر فرق الترصد ومكافحة العدوى لتوعية أهالي ومواطني الوحدات الصحية الريفية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا.

وأشار "حميدة" أنه يجري جولات ميدانية بأقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والعامة للوقوف على مدى حسن الخدمات الطبية فضلا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية من مواد مطهرات والماسكات طبية خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن حالة التأهب والطوارئ بديوان مديرية الصحة بطنطا مستمرة تزامنا مع قرب حلول مراحل التصويت يومي 7و8 نوفمبر القادم في سباق انتخابات مجلس النواب 2020 م وسط أجواء ورفع التأهب الأمني لتامين سير عمليات الانتخابي تحت إشراف قضائي كامل وأجواء مستقره.