عاجل.. النيابة تسلم طفل المرور لأسرته وتغرم صديق والده 10 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة، تسليم طفل المرور لأسرته، وتغريم مالك السيارة (صديق والد الطفل) 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

كان مصدر أمني، قال إنَّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفحص فيديو جديد للطفل المتهم بالاعتداء على أحد رجال المرور بمنطقة البساتين بالقاهرة، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مشيرًا إلى أنَّ الأجهزة الأمنية سوف تقدم الفيديو الجديد لجهات التحقيق لمواجهته به.

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل وهو يقود السيارة وأمامه رجل المرور، وسخر الطفل من رجل المرور قائلا: "خد يا ابني، بتعمل إيه هنا؟"، ليرد شخص آخر داخل السيارة موجهًا حديثه لرجل المرور: "سيادة المستشار ده".

وكشف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الطفل يدعى أحمد، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنّه يقيم في أحد الكمباوندات.

وأوضح المصدر، أنّ الواقعة جرت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأنّ الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنّه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل لهوية الطفل وتتبع خط سيره، سلّمته أسرته إلى قسم الشرطة.

وقال الطفل خلال استجوابه، إنّ السيارة كانت ملكًا لأسرته، وأنّ والده باعها لأحد أصدقائه، وأنّ الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أنّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فرّ بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.