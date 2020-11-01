مصدر أمني: أسرة طفل المرور سلمته للشرطة.. والمتهم: كنت بهزر
كتب:
محمد سيف
07:58 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
الطفل
قال مصدر مصدر أمني إن أسرة طفل المرور الذى ظهر في فيديو وهو يتعدى على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين، قامت بتسليم الطفل مساء أمس إلى قسم شرطة البساتين عقب تداول الواقعة إعلاميا وصدور بيان من النائب العام المستشار حمادة الصاوى بالتحقيق فى الواقعة.
وكشف المصدر فى تصريحات لـ"الوطن"، أن الطفل يدعى أحمد وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس الانترناشيونال بمنطقة المعادى التى يقيم فى أحد الكمباوندات بها.
وأوضح المصدر أن الواقعة جرت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأن الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل إلى هوية الطفل وتتبع خط سيره، قامت أسرته بتسليمه إلى قسم الشرطة.
وقال الطفل خلال استجوابه أن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.
وأشار الطفل إلى أنه فعل ذلك على سبيل المزاح هو واثنان من أصدقائه اللذين كانا يستقلان السيارة معه مبديا اعتذاره وندمه على ما بدر منه، وخلال الساعات الماضية فحصت أجهزة الأمن فيديو متداولًا لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطى.