وصلة مزاح تتحول إلى كابوس.. التفاصيل الكاملة لواقعة طفل المرور

مجرد وصلة من المزاح والاستهتار والتعالى حاول طالب بالصف الثالث الإعدادى، تأديتها وتصويرها بالفيديو هو واثنان من زملائه تحولت إلى واحدة من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام وجهات التحقيق أمس، ويتحول الطالب إلى أكثر شخص مطلوب للتحقيق على مدار ساعات النهار أمس.

* ميدان بيتشو

في ميدان بيتشو بمنطقة زهراء المعادي، كان الطفل الذى يدعى أحمد يقوم بجولة أخيرة بسيارة والده المرسيدس سوداء اللون التى باعها والده وأراد الصغير التجول بها قبل تسليمها لمالكها الجديد، استقل الطفل السيارة هو واثنان من زملائه وأثناء عبورهم من الميدان اعترضهم رجل مرور بعد أن لفت انتباهه الطفل الذى يقود السيارة.

* ضحكات ساخرة وتعالى

طلب رجل المرور من الطفل رخص القيادة، ليرد عليه الطفل بطريقة غير لائقة وسخر منه في، حينما سأله الشرطى "رخصك فين يا حبيبي؟"، ليرد الطفل ساخرًا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا".

أعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرًا: "فين الكمامة بتاعتك، طب ابعد وشك عني بقا"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت ضحكات مصور الفيديو "معييش رخص".

وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل "طب سيب لي العربية"، فى نفس الوقت الذى انطلق الطفل بسرعة كبيرة، وكاد أن يدهس الشرطى تحت العجلات وفر هاربا.

*انتشار الفيديو

عقب ذلك بساعات انتشر الفيديو لمجموعة شباب داخل السيارة، يضحكون على حديث الطفل الذي ظل يسخر من الشرطي أثناء حواره معه وطلبه للرخص، بينما كان يطل عليه رجل الشرطة من نافذة السيارة وأثار الفيديو سخط العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

* فحص الفيديو

قامت الأجهزة الأمنية المختصة بفحص الفيديو وتبين أن الفيديو يظهر فيه طفل يقود سيارة وفي أثناء ذلك يقوم أحد رجال المرور بإيقافه لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول، فيما يحاول الطفل السخرية منه ثم الهرب بالسيارة، وتم إجراء عملية فحص لتحديد مكان قيادة الطفل للسيارة وتحديد هويته والسيارة التي كان يقودها وبيان عما إذا كان الفيديو قديم وتم فحصه من قبل القوات من عدمه.

* بيان النائب العام

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بيانا حول الواقعة ذكر فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر المستشار النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.

* أسرة الطفل تسلمه للشرطة

قامت أسرة الطفل بتسليمه مساء أمس إلى قسم شرطة البساتين عقب تداول الواقعة إعلاميا وصدور بيان من النائب العام المستشار حمادة الصاوى بالتحقيق فى الواقعة، وكشف مصدر أمنى فى تصريحات لـ"الوطن" أن الطفل يدعى أحمد وهو طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى المدارس الانترناشيونال بمنطقة المعادى التى يقيم فى أحد الكمباوندات.

* كنا بنهزر

وقال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.واشار الطفل الى انه فعل ذلك على سبيل المزاح هو واثنين من اصدقائه الذين كانا يستقلان السيارة معه مبديا اعتذاره وندمه على ما بدر منه

* تحفظ واحالة لنيابة الطفل

تحفظت الاجهزة الامنية في قسم شرطة البساتين، وتبين انه كان يقود سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280 وتمت احالته لنيابة الطفل التى تولت التحقيق فى الواقعة