قبل الموجة الثانية.. نائب يطالب بتنفيذ عقوبات عدم ارتداء الكمامات

استنكر النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا القاتل، مطالبا بتوقع عقوبات لعدم ارتداء الكمامات.

وقال " عامر"، خلال البيان الصادر له، إن إعلان وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، عن ارتفاع اعداد الإصابة بفيروس كورونا القاتل، يؤكد بشكل واضح وصريح اننا على اعتاب موجه ثانيه للفيروس، خاصة وأن المواطنين يتعاملون بكل أستهتار مع الأزمة.

وحذر عضو مجلس النواب، المواطنين من دخول فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه أعداد الإصابة بالفيروس، كما يصاحبه حاله من الهلع بسبب الاختلاط بين الانفلونزا الموسمية وكورونا، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم انتاج لقاح ضد هذا الفيروس اللعين.

وطالب البرلماني الحكومة بتنفيذ عقوبات صارمة والغرامات المشددة على المواطنين بشأن عدم ارتداء الكمامات، مما يساهم في التزام المواطنين بكافة الإجراءات مثلما كان يحدث سابقا.

وكانت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، قد توقعت ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، تزامنا مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي اتفق معه الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وأعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر بنسبة 15% خلال الفترة المقبلة.

ودعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتوجيه مجموعة رسائل مهمة للمواطنين بشأن مستجدات الفيروس، وشددت زايد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

أكدت الوزيرة جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي.

وجهت الوزيرة، وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، بالتأكد من جاهزية المستشفيات، وتوافر كافة المستلزمات، وأجهزة الأكسجين، والتنفس الصناعي، وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، ومعايير مكافحة العدوى.