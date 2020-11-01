بسبب "شباك".. مصرع موظف بـ"حجر" في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي موظف مصرعه في شبرا الخيمة، أثر إصابته بحجر طوب خلال مشاجرة بين طرفين بسبب فتح شباك، تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام والتحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع موظف 57 عامًا، بالمعاش، أثر تلقيه ضربة بحجر طوب أثناء مشاجرته بصحبة أولاده مع أحد الجيران، ويعمل مدرسا، وبصحبته اثنان من أولاده بسبب الخلاف على فتح شباب.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية.

وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من عده أمراض، وجراء إصابته بحجر طوب على رأسه لقى مصرعه في الحال، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأصدرت النيابة التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

مقتل مدير مركز شباب بكفر شكر في مشاجرة

وكان لقي مدير مركز شباب قرية كفر عزب غنيم، مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، إذ نشبت مشاجرة بين المجني عليه وجاره، موظف، استعان باثنين من أقاربه لمناصرته، فطعن أحدهما المجني عليه بمطواة أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي.

وتلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، إخطارا من النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية عزب غنيم دائرة المركز، ووجود قتيل.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده العميد حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية.

وبالفحص تبين للمقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول صلاح عبدالمجيد محمد عبدالمطلب، مدير مركز شباب كفر عزب غنيم، مصاب بجرح نافذ في منتصف الصدر، ولقى مصرعه في الحال.

أما الطرف الثاني فهم "جمال. ع"، موظف، و"محمد. س"، موظف، و"محمد. ج"، حاصل علي ليسانس حقوق، وتبين أن المشاجرة سببها خلافات الجيرة بين الطرفين، نشبت على أثرها مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة، وطعن الأخير المجني عليه بمطواة، محدثا إصابته.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين أن سبب المشاجرة تصوير طالب عدداً من الطلاب، في أثناء خروجهم من درس خصوصي داخل منزل المجني عليه بجوار منزلهم، فحدثت مشاجرة في أثناء عتاب المجني عليه "زوج المدرسة التي تعطي الدروس"، جرى على أثرها طعنه بسلاح أبيض، وسقط قتيلا في الحال.

وعينت الحراسة اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث.