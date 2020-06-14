مصرع مواطن في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن جثة موظف لقي مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال مع بعض أقاربه بقرية كفر النخلة.

أسفرت المشاجرة عن سقوط مصابين آخريين من الطرفين، جرى نقلهما إلى المستشفى في حالة سيئة.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي حول سبب وملابسات الوفاة.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مامور مركز طوخ، إخطارا بنشوب مشاجرة بين طرفين من أهالي كفر النخلة دائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ إلى وقع الحادث، وتبين نشوب المشاجرة بين طرف أول "أيمن م ع" موظف لقي مصرعه إثر إصابته بجروح قطعية بالصدر، و"محمود م ع" عامل مصاب بجروح قطعية باليد.

وطرف ثان "فوزي ا خ" بالمعاش و"هاني ف ا"، عامل، و"السيد ف ا"، مدرس مصاب بنزيف داخلي بالمخ، جميعهم مقيمين بكفر النخلة بطوخ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.