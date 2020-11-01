الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قائلا إنّ الانتخابات تمت في 14 محافظة.

وأوضح أنّ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبًا، شاملًا 246 ألفا و157 ألفا بدائرة دير مواس بالمنيا، والتي جرى تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي، وعدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبا، بنسبة 28.6% مشاركة، عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات، وعدد الأصوات الباطلة مليون و5 آلاف و689 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و300 ألف و27 صوتا، والباطل مليون 769 ألفا و702 صوت.