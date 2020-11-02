أسعار السمك اليوم الاثنين 2-11-2020 في مصر

في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، ترصد "الوطن" متوسط أسعار السمك في السوق المصرية اليوم، الاثنين 2 نوفمبر، والتي تنوعت بين سمك البلطي والبوري والمكرونة والجمبري والثعابين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 و45 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي إلى نحو 110 جنيهات للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 60 و230 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض بين 80 و95 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 و190 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا بين 35 و150 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 120 و190 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 و38 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس إلى 120 جنيهًا.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 و40 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري بين 30 و70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الجمبري

تراوح سعر كيلو جرام الجمبري بين 80 و500 جنيه.

سمك البربون

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك البربون بين 20 و55 جنيهًا، حسب مجمد أو بلدي.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 و85 جنيهًا.