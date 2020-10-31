"داود وبصل" يتنافسان في سوق السمك بدمياط لكسب الناخبين

يواجه ضياء الدين داود، النائب البرلماني والمرشح لخوض الانتخابات البرلمانية، عن المقعد الفردى مستقل، منافسه ضياء بصل، اللذان يخوضان السباق عن الدائرة الأولى، ويعول كلاهما على رصيدهما في الشارع الدمياطي؛ إذ أن الأول نائبا برلمانيا، حظى بشعبية خلال دورة 2015، ويعتمد على صناع الأثاث والصيادين إلى حد كبير، نظرا لاهتمامه بتلك الملفات وسعيه الدائم لحل مشاكلهم.

بينما يعول ضياء بصل على رصيده في الشارع، لما قدمه طوال سنوات عمره من مساندة المواطنين وخدمتهم، إذ كان يعمل بمجلس النواب منذ أول التسعينات وحتى عام 2018، كما أن والده الحاج علي بصل، كان نائبا عن العمال، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودائما ما كان يتحدث بلسان البسطاء وقبيل الصمت الانتخابي بساعات كثف كلا منهما تحركاته.

وعقد "دواد" مؤتمرا جماهيريا بقري السنانية والمحطة القديمة بكفر البطيخ والسيالة، جمصة والشعراء، وتحدث مع العمال عن مشاكلهم، وعرض برنامجه الانتخابي، وآخر بأرض الحرس الوطني وغيط النصاري، تبعها جولات ميدانية على محلات الحلوى وورش صناعة الأثاث والمقاهي التي تعد المقر الرئيسي لمؤتمراته الانتخابية، وسوق السمك حيث تحدث لبائعي الأسماك حول مشاكل المهنة والتقى أصحاب محلات الملابس والبقالة والخضر والفاكهة والاكسسوارات والذهب الأحذية، وحرص الأطفال والشباب على التقاط الصور التذكارية معه.

فيما قام ضياء بصل رمز الأسد بعقد لقاء جماهيري مع أهالى شارع 10 وحارة البركة ببندر دمياط وكفر البطيخ وقرى "الركابية وجمصة البلد والبصارطة وطبل" ومدينة دمياط الجديدة وأرتدي مؤيدوه تيشرتات تحمل صورته كما جابت مسيرة سيارة لتأييده شوارع مدينة رأس البر و حمل الأطفال صوره كما التقته السيدات بالترحاب.

وقام بصل بجولة انتخابية بقري البستان والعدلية وعزب النهضة رافقه خلالها مؤيديه مرتدين تيشرتات تحمل صوره حيث زار المقاهي ومحلات اللحوم والمخابز وعلقت لافتاته على شرفات منازل قرية السنانية.