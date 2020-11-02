أسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم الاثنين 2 نوفمبر، والتي تنوعت بين الكرنب، الطماطم، الباذنجان والفاصوليا والثوم، وغيرها كالتالي:

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 1.5 و6 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلوجرام البامية 22 جنيهًا.

القلقاس

بلغ سعر كيلوجرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

الجزر

تراوح سعر كيلوجرام الجزر بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي إلى 10 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلوجرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 5 و12 جنيها.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 5 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلوجرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 10 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلوجرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

البنجر

وصل سعر كيلوجرام البنجر إلى 12 جنيها.

الثوم

وصل سعر كيلوجرام الثوم إلى 27 جنيهًا.