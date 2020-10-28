أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، والتي تنوعت بين البنجر، الطماطم، الباذنجان والفاصوليا والثوم، وغيرها كالتالي:

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلوجرام الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلوجرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

البنجر

وصل سعر كيلوجرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلوجرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلوجرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلوجرام.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 و7 جنيهات.

الجزر

تراوح سعر كيلوجرام الجزر بين 3 و6 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلوجرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلوجرام البامية 22 جنيهًا.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي إلى 10 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 5 جنيهات.