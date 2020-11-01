عبدالعال يعقد أول لقاء مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد بمحافظة القاهرة

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللقاء الأول، بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد للتعارف بالمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنَّ العاصمة تشعر بالفخر لكونها تضم العدد الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ مؤكدًا أن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة فى مسيرة مصر الديمقراطية ويثري التجربة النيابية المصرية، ويضفي مزيدًا من الدراسة لمشروعات القوانين قبل إقرارها ويسهم في توطيد دعائم الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنَّ المتأمل لتاريخ المجلس على مدار مسيرته يجد له دومًا بصمة مؤثرة في إرتقاء الوطن ودعم القرارات المصيرية التي مر بها.

وأكّد محافظ القاهرة أنَّ المجلس قادر على تنفيذ تطلعات الشعب في التقدم والرقي في مختلف المجالات مستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي التي بدأها رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنَّ العاصمة على استعداد دائم لتقديم كل أوجه الدعم لمجلس الشيوخ لمواصلة مسيرة الخير والانتماء للوطن.

وأثنى نواب مجلس الشورى، على مبادرة المحافظة بالالتقاء، بهم مشيدين بعدد من القرارات التي اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين، وعلى رأسها تخفيض سعر متر التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي.