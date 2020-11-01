غدًا.. بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج

تستمر غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والتي تبدأ غدا الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر من الشهر نفسه، حيث تشتمل المرحلة الثانية 13 محافظة.

من جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنَّ غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تعاود عملها لمتابعة سير المرحلة الثانية من الانتخابات للرد على كل استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كل استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي السياق ذاته، قدمت مكرم، الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كل الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية.

وتابعت مكرم، أنَّ التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ"الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنَّ المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وقالت وزيرة الهجرة، إنَّه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقًا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت: "يضع الناخب بطاقتي الاقتراع الفردي والقائمة، داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل".

وأكّدت مكرم، أنَّه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنَّه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي سجل انتخابه عليها.