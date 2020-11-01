الآثار تستعد لكشف جديد في نوفمبر.. تماثيل ضخمة ومقبرة كاملة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنّ شهر نوفمبر الحالي سيشهد كشف أثري هو الأضخم، ويأتي استكمالا للكشف السابق الذي ضم 59 تابوتا، ومجموعة من التماثيل.

وأوضح العناني، لـ"الوطن، أنّ الكشف الجديد يأتي تتويجا لجهود العاملين في المجلس الأعلى للآثار، وعمال الحفائر العظام.

وكشف مصدر، عن تفاصيل الكشف الذي عثر عليه داخل بئر على مقربة من الكشف السابق بجبانة البوباسطين، بمنطقة سقارة الأثرية، حيث عثر على أكثر من 50 تابوتا بعضها محتفظا بطبقة الكارتوناج التي تحيط بالمومياء من الداخل بألوانها الكاملة، وتفاصيلها كافة من رسومات وتفاصيل الوجه، كما عثر على مجموعة من التوابيت الخشبية المذهبة، يرجح أن يكون أصحابها ذوي مكانة اجتماعية مرتفعة.

وتابع: عثرنا على مفاجأة سارة، وهي تمثالين خشبيين اثنين مذهبان، يتجاوز طولهما المتر، وتعد تلك المرة الأولى التي يعثر فيها على تمثالان بهذا الحجم، كما عثرنا أثناء اعمال الحفائر بالبئر الذي وصل لعمق 11 مترا، على باب وهمي قادنا نحو مقبرة بها مومياوات محتفظة بأسماء أصحابها، ما يشير إلى أنّ الكشف مقبرة وليس خبيئة، بخلاف مجموعة تماثيل للآله بتاح سوكر، معبود المنطقة قديما، والذي استمدت منه سقارة اسمها، لافتا إلى أنّ التماثيل محتفظة بألوانها كاملة.

وعن تاريخ التوابيت، قال المصدر إنّ الكشف يرجع للعصر المتأخر، ومرجح أن يكون لمجموعة من الكهنة والنبلاء وسيدات ذوي مكانة في المجتمع، وأطفال من ذات الطبقة الاجتماعية.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت في الأول من أكتوبر الماضي، العثور على 59 تابوتا، و28 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر، وعدد كبير من تماثيل الأوشابتي والتمائم، وكذلك تمثال من البرونز للإله نفر توم مطعم بالأحجار الكريمة، مثل العقيق الأحمر والتيركواز واللازاوارد، يبلغ طول التمثال 35 سم، وكتب على قاعدته اسم صاحبه، وهو الكاهن بادي- آمون، فضلا عن العثور على تمائم وتماثيل أوشابتي مصنوعة من الفاينس.